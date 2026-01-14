Въезд на Большую Покровскую в Нижнем Новгороде закроют с третьего февраля

Теперь следить за порядком будут дополнительные камеры, работающие в автоматическом режиме. Ограничения будут действовать почти круглые сутки: с 9:00 до 6:00 следующего дня. В оставшиеся три часа, с шести до девяти утра, разрешат подвоз и разгрузку товаров к магазинам и кафе.