Въезд на Большую Покровскую в Нижнем Новгороде закроют с третьего февраля

На улице Большая Покровская с третьего февраля вводится запрет на въезд транспорта. Как сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, на главной пешеходной улице установят знаки «Въезд запрещен». Они закроют проезд со стороны площади Минина и Пожарского, а также с улиц Малой Покровской, Грузинской и Октябрьской.
Решение приняли после многочисленных жалоб горожан на машины, которые заезжают в пешеходную зону. В мэрии рассчитывают, что такие меры помогут избавить Покровку от конфликтных ситуаций и сделают прогулки безопасными.
Теперь следить за порядком будут дополнительные камеры, работающие в автоматическом режиме. Ограничения будут действовать почти круглые сутки: с 9:00 до 6:00 следующего дня. В оставшиеся три часа, с шести до девяти утра, разрешат подвоз и разгрузку товаров к магазинам и кафе.