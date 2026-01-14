«Окжетпес» с новым главным тренером расстался с 15 футболистами сразу

Вместе с лидером и душой команды 36-летним Тимуром Досмагамбетовым (21 матч за сборную Казахстана) клуб попрощался с вратарями Кажымуканом Толепбергеном и Данилом Подымским, защитниками Бексултаном Шамши, Султаном Абилгазы, Санжаром Сатановым, Виктором Гунченко и Нурланом Даировым.
Помимо перечисленных, стан кокшетаусцев покинули хавбеки Даурен Жумат, Страхиня Йованович, Адам Адаходжаев, Дамир Марат, Саламат Жумабеков, а также форварды Владислав Прокопенко с Шынгысом Флюком.
Любопытно, что, кроме серба Йовановича, все игроки, ставшие ненужными «Окжетпесу», воспитанники казахстанского футбола.
Ранее произошла замена на тренерском мостике. Кайрата Нурдаулетова, по ходу прошлого сезона вставшего у руля команды вместо Андрея Ферапонтова, сменил Ринат Алюетов. Перед 36-летним наставником с лицензией Pro, в разные годы тренировавшим «Жетысу», «Туран», «Женис», «Елимай» и «Иртыш», поставлены следующие задачи. Борьба за высокие места, формирование конкурентоспособной команды, развитие молодежи и выстраивание устойчивой системы клуба.
В прошлом сезоне «Окжетпес», после годичного отсутствия в элите, второй раз в истории клуба занял высокое для себя восьмое место. Лучше команда выступила лишь однажды. В КПЛ-2016 синегорцы финишировали пятыми.
Ранее сообщалось, что другой командой КПЛ, «Иртышом» из Павлодара, будет руководить белорусский специалист Кирилл Альшевский.