Учительница из Челябинской области отметила сто четвертый день рождения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Нина Васильевна Бородулина 37 лет работала в школах Красноармейского района. За это время подготовила 11 выпусков ребят.
Она родилась в городе Вышний Волочек Тверской области. Рано потеряв родителей, жила с сестрой в Челябинске, где окончила школу и затем педагогическое училище № 1.
За день до Великой Отечественной войны получила диплом и была направлена в Бродокалмакский район (ныне Красноармейский округ) учителем начальных классов в деревню Боровое.
Потому в 1945 году Нина Васильевна была назначена заведующей школой в деревню Бакланово. Здесь она вышла замуж, а через год с мужем переехала в село Бродокалмак, где трудилась 32 года.
Нина Васильевна — ветеран педагогического труда, отличник народного просвещения. Ей присвоено звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», награждена орденом «Знак Почета», пишет газета «Маяк».