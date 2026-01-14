Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Учительница из Челябинской области отметила сто четвертый день рождения

Свой 104-й день рождения Нина Бородулина встретила в Сугояке, где живет у дочери, в кругу своих родных и близких.

Источник: dostup1.ru

Учительница из Челябинской области отметила сто четвертый день рождения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Нина Васильевна Бородулина 37 лет работала в школах Красноармейского района. За это время подготовила 11 выпусков ребят.

Она родилась в городе Вышний Волочек Тверской области. Рано потеряв родителей, жила с сестрой в Челябинске, где окончила школу и затем педагогическое училище № 1.

За день до Великой Отечественной войны получила диплом и была направлена в Бродокалмакский район (ныне Красноармейский округ) учителем начальных классов в деревню Боровое.

Потому в 1945 году Нина Васильевна была назначена заведующей школой в деревню Бакланово. Здесь она вышла замуж, а через год с мужем переехала в село Бродокалмак, где трудилась 32 года.

Нина Васильевна — ветеран педагогического труда, отличник народного просвещения. Ей присвоено звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», награждена орденом «Знак Почета», пишет газета «Маяк».

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше