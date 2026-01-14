Ричмонд
Стало известно, могут ли урезать зарплату из-за длинных выходных

Эксперт разъясняет права россиян, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

В законодательстве РФ не существует легальных норм, по которым работодатель может урезать зарплату сотруднику из-за праздников или длительных выходных. Об этом изданию «Прайм» сообщил эксперт Сергей Муравьев.

Он отметил, что российские законы — правопреемники законов СССР. Этим они отличаются от американских, где главенствующие интересы — это компании и фирмы. В России же приоритетное право отдано работникам.

Единственным легальным для работодателя способом сокращения заработной платы является «простой» организации. Либо е отпуск без содержания, в обязательном порядке согласованный с работником структуры.

Выплата зарплат производится заранее, если ее обычная дата приходится на выходные или праздники. При этом выход на работу в праздничные дни должен быть оплачен в двойном размере, согласно законодательству.

Эксперт отмечает, что действующие законы не позволят работодателям ущемлять права сотрудников даже в самой непростой экономической ситуации. В ином случае необходимо жаловаться в прокуратуру или трудовую инспекцию.