«Отозвал все доверенности»: экс-жена Бишимбаева сделала новое заявление

По ее словам, в ту же ночь были отозваны все доверенности, выписанные Бишимбаевым на передвижение детей. «После этого я сказала Баян: “Сорри, я больше с вами общаться не буду. Вы опять воспринимаете мою доброту, воспитанность и философию жизни, что родители имеют право знать, как дела у детей. Я отказываюсь больше с вами общаться. Общайтесь с моими адвокатами. Я вообще не буду общаться ни с вами, ни с вашим семейством”. Кстати, девочки и мальчики, имейте в виду, что вы не обязаны общаться с отцом или матерью своего ребенка. Нет ни одной нормы закона, которая обязывает вас это делать. Я делала это добровольно», — обратилась Кахарман к подписчикам.