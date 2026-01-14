«Отозвал все доверенности»: экс-жена Бишимбаева сделала новое заявление

Назым Кахарман записала видео на своей странице в Instagram, где продолжила рассказывать историю судебных тяжб с экс-супругом Куандыком Бишимбаевым. Бишимбаев в апреле 2024 года был осужден на 24 года за убийство Салтанат Нукеновой.
«Этим августом я отвезла своего среднего сына Карима в США. Параллельно я отправляла информацию Баян (представитель Бишимбаева), что Карим уехал. Куандык знал об этом и что рано или поздно Карим уедет. Карим — хоккеист и хочет посвятить свою жизнь хоккею профессионально. От Баян поступило требование, чтобы Карим поговорил с Куандыком. Я передала это предложение Кариму, но он отказался. Это его право, и все это время они не разговаривали», — рассказала Назым Кахарман.
По ее словам, в ту же ночь были отозваны все доверенности, выписанные Бишимбаевым на передвижение детей. «После этого я сказала Баян: “Сорри, я больше с вами общаться не буду. Вы опять воспринимаете мою доброту, воспитанность и философию жизни, что родители имеют право знать, как дела у детей. Я отказываюсь больше с вами общаться. Общайтесь с моими адвокатами. Я вообще не буду общаться ни с вами, ни с вашим семейством”. Кстати, девочки и мальчики, имейте в виду, что вы не обязаны общаться с отцом или матерью своего ребенка. Нет ни одной нормы закона, которая обязывает вас это делать. Я делала это добровольно», — обратилась Кахарман к подписчикам.
Несмотря на отзыв доверенностей, Назым сохраняла спокойствие, посоветовавшись с адвокатами. «После отзыва доверенности это было неприятно, но я успокоилась, поговорив со своим адвокатом. Ну и ладно, свое я уже взяла. Плюс у меня оставалось согласие на самостоятельное передвижение детей. Если у вас такой же недобросовестный второй родитель, берите такое согласие на выезд. Это лучше, чем доверенность. Оно дается до 18 лет и не может быть отозвано. Отзыв возможен только через суд. Зная это, я тихо ходила. Как-то он это прознал или ему подсказали его адвокаты. Обязательно узнаю об этом. Продолжение следует», — отметила Назым Кахарман и пообещала рассказать о судах в следующей части видео.
Напомним, 25 декабря Назым Кахарман сделала заявление о судах с бывшим мужем.