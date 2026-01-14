Строительство нового аэропорта «Омск-Федоровка» стартует нынешней весной

В 2026 году стартует строительство нового аэропорта «Омск-Федоровка». Площадка полностью очищена от старых объектов. Открыть воздушные ворота для полета лайнеров планируют к концу 2028 года, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
По словам Хоценко, проектно-сметная документация готова, находится в Главгосэкспертизе. Весной власти планируют получить заключение и приступить к делу.
Новая гавань займет площадку в Любинском районе у деревни Федоровка, расположенной в 30 километрах от Омска. Чтобы ее очистить, пришлось убрать десятки капитальных объектов недостроенного аэропорта.
«Здания возводились в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века. За прошедшие годы конструкции пришли в упадок, и уже не соответствуют современным требованиям. Полосу аэродрома, которая ляжет в основу новой, решено сохранить», — пояснили в региональном минстрое.
По словам главы региона, на стройплощадке уже снесли 75 объектов, сейчас рабочие вывозят мусор. Он, кстати, будет использоваться в строительстве Северного обхода и самого аэропорта.
По условиям договора, региональные власти должны также создать инфраструктуру, обеспечивающую жизнедеятельность будущего аэропорта: соорудить трансформаторную подстанцию, подвести газ, обеспечить водоснабжение, водоотведение, связь. Цена вопроса — 3,8 миллиарда рублей. Финансирование будет осуществляться за счет бюджетных кредитов.
Следом начнется сооружение терминала площадью 40 тысяч квадратных метров, за проект которого проголосовали омичи.