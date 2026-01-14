Строительство нового аэропорта «Омск-Федоровка» стартует нынешней весной

«Здания возводились в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века. За прошедшие годы конструкции пришли в упадок, и уже не соответствуют современным требованиям. Полосу аэродрома, которая ляжет в основу новой, решено сохранить», — пояснили в региональном минстрое.