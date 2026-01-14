Мирзиёев поздравил узбекистанцев с 34-й годовщиной образования ВС и Днем защитников Родины

«Нашей приоритетной задачей останется постоянное повышение боевого духа и физической подготовки военнослужащих, усиление у них патриотических чувств. В центре нашего внимания всегда будут находиться также задачи по оснащению национальной армии современным вооружением и военной техникой, в том числе роботизированными комплексами на основе искусственного интеллекта, дальнейшему внедрению передовых информационных технологий в процессы управления войсками и принятия решений», — сказал Мирзиёев.