Мирзиёев поздравил узбекистанцев с 34-й годовщиной образования ВС и Днем защитников Родины

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Президент Узбекистана, верховный главнокомандующий Вооруженными силами Шавкат Мирзиёев поздравил военнослужащих, ветеранов и весь многонациональный народ страны с 34-й годовщиной образования Вооруженных сил и Днем защитников Родины.
Глава республики отметил вклад ВС Узбекистана в реализацию исторических преобразований, осуществляемых во всех сферах жизни.
«Мы по праву гордимся вами — продолжателями славных традиций великих предков, верными сынами Родины, решительными и беспощадными к врагу, бдительными и всегда готовыми боевым строем отразить натиск противника. В последние годы в рамках Стратегии “Узбекистан-2030” мы осуществляем широкомасштабную работу по повышению боевой мощи наших Вооруженных Сил, которые становятся одним из надежных гарантов необратимости наших реформ», — подчеркнул президент.
Шавкат Мирзиёев отметил, что ВС поэтапно оснащают современным вооружением и военной техникой, совершенствуют и модернизируют систему управления и обеспечения, повышают уровень боевой подготовки личного состава, профессиональный, интеллектуальный и духовный потенциал военнослужащих.
Вместе с тем, по его словам, с учетом стремительно меняющейся ситуации на политической и военной карте мира, осложняющейся геополитической обстановки, усиливающихся конфликтов и кровопролитий, появления современных технологий и вооружения нового поколения, предстоит модернизировать методы ведения боя и управление на основе современных требований, воспитывать всесторонне подготовленные к новым условиям высококвалифицированные военные кадры.
«Нашей приоритетной задачей останется постоянное повышение боевого духа и физической подготовки военнослужащих, усиление у них патриотических чувств. В центре нашего внимания всегда будут находиться также задачи по оснащению национальной армии современным вооружением и военной техникой, в том числе роботизированными комплексами на основе искусственного интеллекта, дальнейшему внедрению передовых информационных технологий в процессы управления войсками и принятия решений», — сказал Мирзиёев.
Президент Узбекистана пообещал усилить работу, направленную на повышение эффективности соцзащиты и рост благосостояния военнослужащих и членов их семей, широко вовлекая в этот процесс государственные и гражданские институты, широкую общественность.
«Каждый военнослужащий должен всегда ощущать единство армии и народа, поддержку всего 38-миллионного населения Узбекистана и черпать из этого силу, энергию и воодушевление», — подчеркнул лидер страны.
Он выразил уверенность, что военнослужащие республики будут всегда следовать заветам героических предков и с честью исполнять свой священный долг перед Родиной.