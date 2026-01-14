Казанский обвод включили в реестр объектов культурного наследия

Протяженность Казанского обвода составляла 331 километр. Он представлял собой систему противотанковых рвов, дзотов, землянок и других инженерных сооружений. В строительстве оборонительного рубежа участвовали десятки тысяч жителей республики — в основном женщины, подростки и пожилые люди, которые в крайне тяжелых условиях, зачастую вручную, возводили линию обороны.