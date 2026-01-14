Омичам объяснили, почему на морозе слезятся глаза и когда пора насторожиться

Врач клинической офтальмологической больницы им. В. П. Выходцева Светлана Тренина перечислила ключевые причины явления. Слезная железа активизируется, чтобы уберечь роговицу от пересыхания из-за сухого зимнего воздуха. Холод и ветер могут вызывать спазм слезных каналов, из-за чего жидкость не уходит в нос, а вытекает наружу. Индивидуальная чувствительность кожи к перепаду температур воздуха усугубить ситуацию.