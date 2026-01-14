Омичам объяснили, почему на морозе слезятся глаза и когда пора насторожиться

Выход на мороз часто вызывает у людей непроизвольное слезотечение. В большинстве случаев — это естественная защитная реакция организма. Подробностями поделились 14 января специалисты омского минздрава.
Врач клинической офтальмологической больницы им. В. П. Выходцева Светлана Тренина перечислила ключевые причины явления. Слезная железа активизируется, чтобы уберечь роговицу от пересыхания из-за сухого зимнего воздуха. Холод и ветер могут вызывать спазм слезных каналов, из-за чего жидкость не уходит в нос, а вытекает наружу. Индивидуальная чувствительность кожи к перепаду температур воздуха усугубить ситуацию.
Отдельно офтальмолог отметила фактор ультрафиолета, который усиливается из-за отражения от снега, и рекомендовала носить солнцезащитные очки. В некоторых случаях обильные слезы, покраснение и зуд могут быть признаком холодового конъюнктивита, требующего консультации специалиста.
Светлана Тренина уточнила, что уменьшается со временем, умеренное слезотечение — это норма. Обратиться к врачу стоит, если симптом не проходит, вызывает дискомфорт или мешает смотреть.
Ранее «КП Омск» рассказала, что суд восстановил продавщицу Fix Price, уволенную по SMS.