Умер актер Игорь Золотовицкий, снимавшийся в Беларуси в «Каменской»

Умер заслуженный артист России, ректор Школы-студии МХАТ, актер Игорь Золотовицкий, снимавшийся в Беларуси в «Каменской». Подробности пишет ТАСС.
Золотовицкий умер в больнице примерно в 09.30 в среду, 14 января. Ему было 64 года. Причиной смерти актера стало онкологическое заболевание.
Игорь Золотовицкий поступил в Школу-студию МХАТ в 1979 году. После выпуска в 1983 году его принял в труппу театра Олег Ефремов. Золотовицкий дебютировал в кино в 1984 году в фильме «Егорка».
Фильмография актера насчитывает десятки работ в сериалах и кино. Среди них кинокартины «Взять Тарантину», «Ландыш серебристый», «Сыщик Путилин». Также Золотовицкий сыграл в сериале «Каменская», съемки которого проходили в Беларуси.
