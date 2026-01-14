Нижегородский планетарий назвал главные космические явления 2026 года

Также осенью всю ночь сияет Сатурн. 4 октября он в противостоянии, это лучшее время для его наблюдения. В телескоп хорошо видны кольца с небольшим углом раскрытия (7−8 градусов), а также заметны полосы и детали на поверхности и в самом кольце.