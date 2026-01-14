Нижегородский планетарий назвал главные космические явления 2026 года

С начала года главный персонаж — Юпитер. В это время это самое яркое светило после Солнца и Луны. 10 января прошло противостояние этой планеты, но еще около трёх месяцев Юпитер будет ярко сиять всю ночь.
Наиболее благоприятные условия для наблюдения Меркурия будут в течение нескольких дней вблизи 19 февраля (вечерняя элонгация) и 2 августа (утренняя элонгация).
Венера будет заметна как яркий вечерний объект с весны до осени, а в конце года (ноябрь-декабрь) — это уже утренняя «звезда».
К осени улучшаются условия для наблюдений Марса, а в декабре его блеск достигнет уже нулевой звёздной величины.
Также осенью всю ночь сияет Сатурн. 4 октября он в противостоянии, это лучшее время для его наблюдения. В телескоп хорошо видны кольца с небольшим углом раскрытия (7−8 градусов), а также заметны полосы и детали на поверхности и в самом кольце.
К концу года опять возвращается в ночную видимость Юпитер.
Ярких комет (выше 8m) в 2026 году пока не ожидается. Но есть вероятность, что будет открыта новая комета или увеличится блеск от уже известных и ожидаемых.
Одним из самых необычных космических явлений 2026 года является полное солнечное затмение. Оно состоится 12 августа. Однако нижегородцы не смогут его увидеть — в России полоса полной фазы лишь краем заденет труднодоступную северо-восточную часть полуострова Таймыр. Частные фазы затмения смогут наблюдать жители северо-западных и северных районов России. Например, в Санкт-Петербурге максимальная фаза 0,83, в Калининграде — 0,85.
Напомним, в Нижегородской области также можно увидеть северное сияние. Так, в конце ноября 2025 года регион попадал в зону этого явления.
Среди последних ярких событий, которые наблюдали нижегородцы в небе, было полное лунное затмение 7 сентября. Жителям Нижегородской области особенно повезло: вход тени на Луну и сход с неё был отчётливо виден.