Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В воронежской реке Большой Эртиль не нашли опасных сбросов

Лабораторный анализ проб показал незначительное превышение аммония, не угрожающее здоровью.

Источник: Комсомольская правда

Министерство природы Воронежской области подвело итоги проверки по факту сообщений о возможных загрязняющих сбросах в реку Большой Эртиль в конце декабря 2025 года.

Как сообщает ведомство 14 января, на место оперативно выехала совместная группа специалистов отдела государственного экологического надзора и Центра лабораторных исследований для отбора проб воды и визуального осмотра. Уже на месте у реки сотрудники не обнаружили характерных признаков опасного загрязнения: отсутствовал запах, не было заметных визуальных примесей или изменений цвета воды. Результаты лабораторного анализа подтвердили эти наблюдения. По данным экспертизы, в воде было зафиксировано лишь незначительное превышение уровня аммония, которое не представляет опасности для здоровья людей.

В министерстве поблагодарили граждан за бдительность и напомнили о действиях при обнаружении потенциального экологического нарушения. Свидетельство ЧП необходимо по возможности зафиксировать на видео или фото и сообщить по телефону «горячей линии» Минприроды Воронежской области: 8−903−652−86−96. Все сигналы будут рассмотрены в рамках компетенции ведомства.