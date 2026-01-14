В воронежской реке Большой Эртиль не нашли опасных сбросов

Как сообщает ведомство 14 января, на место оперативно выехала совместная группа специалистов отдела государственного экологического надзора и Центра лабораторных исследований для отбора проб воды и визуального осмотра. Уже на месте у реки сотрудники не обнаружили характерных признаков опасного загрязнения: отсутствовал запах, не было заметных визуальных примесей или изменений цвета воды. Результаты лабораторного анализа подтвердили эти наблюдения. По данным экспертизы, в воде было зафиксировано лишь незначительное превышение уровня аммония, которое не представляет опасности для здоровья людей.