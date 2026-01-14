В воронежской реке Большой Эртиль не нашли опасных сбросов

Министерство природы Воронежской области подвело итоги проверки по факту сообщений о возможных загрязняющих сбросах в реку Большой Эртиль в конце декабря 2025 года.
Как сообщает ведомство 14 января, на место оперативно выехала совместная группа специалистов отдела государственного экологического надзора и Центра лабораторных исследований для отбора проб воды и визуального осмотра. Уже на месте у реки сотрудники не обнаружили характерных признаков опасного загрязнения: отсутствовал запах, не было заметных визуальных примесей или изменений цвета воды. Результаты лабораторного анализа подтвердили эти наблюдения. По данным экспертизы, в воде было зафиксировано лишь незначительное превышение уровня аммония, которое не представляет опасности для здоровья людей.
В министерстве поблагодарили граждан за бдительность и напомнили о действиях при обнаружении потенциального экологического нарушения. Свидетельство ЧП необходимо по возможности зафиксировать на видео или фото и сообщить по телефону «горячей линии» Минприроды Воронежской области: 8−903−652−86−96. Все сигналы будут рассмотрены в рамках компетенции ведомства.