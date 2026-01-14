Омский облсуд отменил договор купли-продажи машины из-за обмана покупательницы

Истица заявила, что сотрудники салона ввели ее в заблуждение: пообещали значительное снижение процентной ставки и ежемесячного платежа после двух первых взносов. Озвученные условия не закрепили в подписанных документах. Суд установил, что информация в договоре не соответствовала действительности, а банк не проверял реальный доход заемщицы.