Омский облсуд отменил договор купли-продажи машины из-за обмана покупательницы

Омский областной суд удовлетворил иск местной жительницы к автосалону ООО «Нова-Групп» и АКБ «Абсолют Банк». Был признан недействительными кредитный договор и договор купли-продажи машины. Решение первой инстанции пересмотрели в апелляционном порядке.
Истица заявила, что сотрудники салона ввели ее в заблуждение: пообещали значительное снижение процентной ставки и ежемесячного платежа после двух первых взносов. Озвученные условия не закрепили в подписанных документах. Суд установил, что информация в договоре не соответствовала действительности, а банк не проверял реальный доход заемщицы.
«Было принято во внимание, что ежемесячный платеж по кредиту, составлявший более 82 тысяч рублей, объективно не соответствовал финансовым возможностям истицы», — указала Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда.
При вынесении решения также учли многочисленные аналогичные жалобы на действия автосалона от других его клиентов. Согласие женщины на сделку признали не полностью осознанным и добровольным.
Автосалон обязали вернуть покупательнице все уплаченные средства: ее личные 30 тысяч рублей и полную сумму кредита в 2,9 млн рублей для погашения задолженности перед банком. Женщина, в свою очередь, должна отдать автомобиль салону после получения денег. Решение суда уже вступило в законную силу.
