Президент России присвоил прокурору Омской области чин, равный генеральскому

Прокурор Омской области получил классный чин государственного советника юстиции второго класса. Это соответствует воинскому званию генерал-лейтенанта. Со времени назначение Афанасьева на пост прокурора нашего региона это второе его повышение классного чина. До того, в декабре 2023 года, он стал государственным советником юстиции третьего класса.