Президент России присвоил прокурору Омской области чин, равный генеральскому

В конце 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ «О присвоении воинских званий высших офицеров военнослужащим органов военной прокуратуры и классных чинов работникам органов и организаций прокуратуры Российской Федерации». Среди тех, кому в указе присвоили новое звание, есть и главный прокурор Омской области Алексей Афанасьев.
Прокурор Омской области получил классный чин государственного советника юстиции второго класса. Это соответствует воинскому званию генерал-лейтенанта. Со времени назначение Афанасьева на пост прокурора нашего региона это второе его повышение классного чина. До того, в декабре 2023 года, он стал государственным советником юстиции третьего класса.
В прокуратуре Омской области Афанасьев работает с 19 декабря 2022 года.
Кроме того, согласно тому же указу, первый заместитель прокурора области Андрей Хамошин стал государственным советником юстиции третьего класса, это соответствует воинскому званию генерал-майора.
