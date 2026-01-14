Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент России присвоил прокурору Омской области чин, равный генеральскому

Новый чин Алексея Афанасьева равен званию генерал-лейтенанта.

Источник: Комсомольская правда

В конце 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ «О присвоении воинских званий высших офицеров военнослужащим органов военной прокуратуры и классных чинов работникам органов и организаций прокуратуры Российской Федерации». Среди тех, кому в указе присвоили новое звание, есть и главный прокурор Омской области Алексей Афанасьев.

Прокурор Омской области получил классный чин государственного советника юстиции второго класса. Это соответствует воинскому званию генерал-лейтенанта. Со времени назначение Афанасьева на пост прокурора нашего региона это второе его повышение классного чина. До того, в декабре 2023 года, он стал государственным советником юстиции третьего класса.

В прокуратуре Омской области Афанасьев работает с 19 декабря 2022 года.

Кроме того, согласно тому же указу, первый заместитель прокурора области Андрей Хамошин стал государственным советником юстиции третьего класса, это соответствует воинскому званию генерал-майора.

Ранее мы писали, что Владимир Путин присвоил почетное звание омскому тренеру по дзюдо.