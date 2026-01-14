Ричмонд
Мэрия Самары согласовала стройку соцобъектов на Пятой просеке после возмущения горожан

Утвержден проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе Самары. Речь идет о территории на Пятой просеке. Об этом сообщает муниципальная администрация.

Источник: Коммерсантъ

Проект предусматривает строительство трехэтажного детсада на 240 мест площадью 3,7 тыс. кв. м и школы вместимостью 650 человек площадью восемь тыс. кв. м по действующему Генеральному плану. Он рассматривался на публичных слушаниях в конце декабря 2025 года, но был отклонен из-за поступивших замечаний.

При этом многие участники общественных обсуждений поддержали проект: они жаловались на нехватку мест в детсадах и школах и отмечали необходимость развивать социальную инфраструктуру на территории Пятой просеки. Отказ мэрии поддерживать проект возмутил горожан, которые заподозрили муниципальную администрацию в том, что она действует в интересах местных застройщиков. Через несколько дней после этого чиновники согласовали проект.