Мэрия Самары согласовала стройку соцобъектов на Пятой просеке после возмущения горожан

При этом многие участники общественных обсуждений поддержали проект: они жаловались на нехватку мест в детсадах и школах и отмечали необходимость развивать социальную инфраструктуру на территории Пятой просеки. Отказ мэрии поддерживать проект возмутил горожан, которые заподозрили муниципальную администрацию в том, что она действует в интересах местных застройщиков. Через несколько дней после этого чиновники согласовали проект.