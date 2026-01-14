Петербуржцев призвали не выходить на неокрепший лед небольших речек и прудов

Петербуржцев призвали не выходить на лед небольших речек и прудов, многие из которых расположены в парках и скверах. Несмотря на серьезную зиму и крещенские морозы, не все водоемы успели замерзнуть. Однако многие посетители стали устраивать там импровизированные соревнования, кататься на коньках и играть в хоккей. Об этом сообщили в пресс-службе городского Комитета по благоустройству.
— Это опасно, поэтому не выходите на лед, не пускайте на него детей, не катайтесь по нему и не проверяйте на прочность ударом ноги, — говорится в сообщении.
А если беды не удалось избежать и кромка не выдержала, то нужно срочно набрать номер 112. Кроме того, не стоит подходить к полынье, чтобы самому не провалиться, а для спасения используйте, например, палку, веревку или шарф.
Напомним, до 15 января в Петербурге действует запрет выхода на лед. Снова его введут с 16 марта по 13 апреля.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что таяние ледника «Судный день» не представляет опасность для Северной столицы.