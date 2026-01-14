Петербуржцев призвали не выходить на неокрепший лед небольших речек и прудов

Петербуржцев призвали не выходить на лед небольших речек и прудов, многие из которых расположены в парках и скверах. Несмотря на серьезную зиму и крещенские морозы, не все водоемы успели замерзнуть. Однако многие посетители стали устраивать там импровизированные соревнования, кататься на коньках и играть в хоккей. Об этом сообщили в пресс-службе городского Комитета по благоустройству.