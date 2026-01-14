Более 207 тысяч туристов посетили регион в новогодние каникулы

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, туристический поток в регион вновь демонстрирует рост. По данным мобильных операторов, по сравнению с праздничным периодом прошлого года регион принял почти на 12% больше гостей.
Новогодние праздники в Нижегородской области прошли под девизом «100% настоящая зима». Для местных жителей и наших гостей организовали насыщенную событийную программу по всему региону. Загрузка отелей в пиковые даты достигала 100 процентов. Это в очередной раз подтверждает, что интерес к Нижегородской области и ее туристическому потенциалу очень высок.
Глеб Никитин отметил, что, если в течение года туристы в среднем останавливаются в регионе на два дня, то в период новогодних праздников срок пребывания возрастает до четырех дней.
«Зимние каникулы — замечательная пора, чтобы позволить себе более длительный отдых. Это возможность не только открыть для себя основные праздничные площадки в Нижнем Новгороде, но и посетить другие туристические центры нашего региона: Дивеево, Большое Болдино, Городец, Семенов, деревню Простоквашино в Тонкинском округе, село Варнавино — родину Морозко. В этом году, например, особой популярностью у нижегородцев и туристов пользовался Арзамас, где прошли масштабные рождественские торжества, только 7 января здесь побывало 20 тысяч гостей!» — рассказал губернатор Нижегородской области.
В министерстве туризма и промыслов Нижегородской области сообщили, что чаще всего в регион прибывали гости из Москвы, Московской, Владимирской областей, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Кировской области, Чувашской Республики, Пермского края и Республики Мордовия. Кроме того, Нижегородская область особенно интересна туристам из Республики Беларусь.
«Одно из самых популярных мест в регионе в новогодние праздники — Нижегородский кремль. По информации управления делами правительства региона, его посетили более 850 тысяч человек, при этом свыше 17 тысяч гостей прокатались на Кремлевском фуникулере. Более 220 тысяч человек присоединились к праздничным гуляньям на Нижегородской ярмарке, из них более 28 тысяч гостей смогли побывать на ярмарочном катке. Еще одной точкой притяжения в столице Приволжья стали “Заповедные кварталы”: здесь в новогодние праздники участниками праздничных торжеств стали более 20 тысяч гостей», — рассказал министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев.
Напомним, сохранение и развитие исторической среды способствует увеличению туристско-экскурсионного потока в регион, что соответствует целям и задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство». На рост турпотока значительно влияет развитие транспортной инфраструктуры, в том числе возможность добраться Нижегородской области по автомобильной трассе М-12 «Восток». Также недавно между Нижним Новгородом и Москвой был запущен новый скоростной поезд «Буревестник».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство», инициированный президентом России Владимиром Путиным, предполагает развитие инфраструктуры, производство оборудования, подготовку кадров для сферы туризма, продвижение путешествий по России, а также обеспечение качественного сервиса и безопасных, удобных поездок. В нацпроект включены пять федеральных проектов: «Создание номерного фонда, инфраструктуры и точек притяжения», «5 морей и озеро Байкал», «Производство отечественной продукции для туристской индустрии», «Туристическая привлекательность страны» и «Кадры для туризма».