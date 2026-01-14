Более 207 тысяч туристов посетили регион в новогодние каникулы

«Одно из самых популярных мест в регионе в новогодние праздники — Нижегородский кремль. По информации управления делами правительства региона, его посетили более 850 тысяч человек, при этом свыше 17 тысяч гостей прокатались на Кремлевском фуникулере. Более 220 тысяч человек присоединились к праздничным гуляньям на Нижегородской ярмарке, из них более 28 тысяч гостей смогли побывать на ярмарочном катке. Еще одной точкой притяжения в столице Приволжья стали “Заповедные кварталы”: здесь в новогодние праздники участниками праздничных торжеств стали более 20 тысяч гостей», — рассказал министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев.