В Забайкальском крае заведут дело по факту непредоставления лекарств детям

Глава СК России поручил завести уголовное дело о ненадлежащем медицинском обеспечении детей в Забайкальском крае. Как сообщается в информационном центре следственного комитета, в 2025 году дети, которые нуждались в льготных лекарствах, не получали медикаменты. Известно, что рецепты на них были.