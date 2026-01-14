В Забайкальском крае заведут дело по факту непредоставления лекарств детям

Глава СК России поручил завести уголовное дело о ненадлежащем медицинском обеспечении детей в Забайкальском крае. Как сообщается в информационном центре следственного комитета, в 2025 году дети, которые нуждались в льготных лекарствах, не получали медикаменты. Известно, что рецепты на них были.
— В результате мать покупала их за свой счет, что для нее было финансово тяжело. Обращения в профильные структуры были бесполезны, — уточняется в уведомлении.
Следственный комитет организовал проверку. Александр Бастрыкин взял ход и результаты расследования дела на особый контроль.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Приангарье на Крещение введут режим повышенной готовности. По прогнозам синоптиков, в эти дни ожидаются сильные морозы.