В Чувашии увеличили выплату контрактникам-участникам СВО

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 янв — РИА Новости. Единовременная региональная выплата контрактникам — участникам специальной военной операции из Чувашии составит 2,1 миллиона рублей, сообщил глава республики Олег Николаев.
«Усиливаем меры поддержки участников специальной военной операции. Принял решение о повышении региональной единовременной выплаты контрактникам до 2,1 млн рублей. С учетом федеральных выплат общая сумма составит 2,5 млн рублей», — написал Николаев в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что эти условия касаются контрактов, заключенных в период с 1 января по 31 марта 2026 года.
«Когда решается судьба Родины, именно военнослужащие становятся защитой для наших семей и опорой страны. Наша задача — обеспечить воинам достойную поддержку и надежный тыл. Гордимся каждым бойцом и продолжаем делать всё, чтобы наши защитники чувствовали заботу государства», — заявил глава республики.