Открыты новые сроки начала среднего палеолита на Северо-Западном Кавказе

Уточняется, что до последнего времени наиболее ранние стратифицированные памятники среднего палеолита на Северо-Западном Кавказе были известны в хронологическом диапазоне приблизительно 130−40 тыс. лет назад. К их числу относятся такие объекты как стоянки открытого типа Ильская 1 и 2, а также серия пещерных памятников. Каменные индустрии этих стоянок демонстрируют принадлежность к разным культурным традициям, в первую очередь, к микоку и мустье. Однако вопрос о времени появления этих традиций в регионе и их происхождении долгое время оставался дискуссионным из-за отсутствия ранних, надежно датированных материалов.