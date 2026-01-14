В Госдуме не поддержали ограничения на денежные переводы мигрантов за рубеж

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме отклонить в первом чтении законопроект, запрещающий трудовым мигрантам в РФ переводить за рубеж суммы, которые превышают их официальную зарплату в России.
Документ внесен группой депутатов из фракции «Новые люди». Он разрешает нерезидентам, работающим в России по трудовым и гражданско-правовым договорам, осуществлять международные денежные переводы иностранной валюты и рублей лишь в объеме, не превышающем размер их официально подтвержденной зарплаты.
Соответствующие изменения предлагается внести в закон «О валютном регулировании и валютном контроле».
Принятие законопроекта повысит прозрачность денежных переводов и выведет значительную часть доходов мигрантов из «тени» в легальное поле, что приведет к росту налоговых поступлений в бюджет, считают его разработчики.
Однако комитет по финансовому рынку обращает внимание, что предлагаемое изменение «носит фрагментарный характер и оставляет большие пробелы в регулировании».
При этом законопроектом не предусмотрены «механизмы эффективного администрирования предлагаемого ограничения», указывается в заключении комитета. Так, в нем отсутствуют процедуры контроля за соответствием сумм перечисляемых нерезидентами денежных средств размеру их официально подтвержденного дохода и не установлена ответственность за нарушение предлагаемого запрета.
А правительство РФ считает, что законопроект нуждается в существенной доработке. Кабмин обращает внимание, что регулируемые им отношения не относятся к предмету правового регулирования закона «О валютном регулировании и валютном контроле».
При этом механизмы реализации предлагаемого законопроектом регулирования недостаточно проработаны, в частности, не определен порядок представления декларации, подтверждающей законность полученных доходов, и проверки указанных в ней сведений, указывается в правительственном отзыве на него.
Кроме того, реализация положений законопроекта «повлечет риски возникновения обратных от заявленных целей эффектов в виде незаконного осуществления трудовой деятельности».
Наконец, это может способствовать увеличению объема вывозимых из России наличных рублей, в том числе в государства — члены ЕАЭС, перемещение которой в соответствии с правом данного союза осуществляется без применения таможенного контроля, отмечается в отзыве кабмина.