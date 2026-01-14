В Иркутске некоторым пенсионерам в январе не пришла региональная доплата

В январе часть пенсионеров Иркутска не получила положенную региональную доплату. Данная выплата предназначена для людей пожилого возраста, чей доход не превышает установленный прожиточный минимум. Как сообщает Байкал24, в 2026 году для пенсионеров в Приангарье этот минимальный уровень дохода составляет 17 265 тысяч рублей.