В Иркутске некоторым пенсионерам в январе не пришла региональная доплата

В Приангарье минимальный уровень дохода составляет 17265 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В январе часть пенсионеров Иркутска не получила положенную региональную доплату. Данная выплата предназначена для людей пожилого возраста, чей доход не превышает установленный прожиточный минимум. Как сообщает Байкал24, в 2026 году для пенсионеров в Приангарье этот минимальный уровень дохода составляет 17 265 тысяч рублей.

— Все дело в том, что с 1 января начисление доплат неработающим пенсионерам теперь ведёт социальный фонд, а не служба соцзащиты, — пояснили в пресс-службе Социального фонда Приангарья.

Выплаты начались 13 января и закончатся до конца месяца для всех получателей. С февраля доплаты будут автоматически приходить с основной пенсией, исключая будущие задержки.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Забайкальском крае заведут дело по факту непредоставления лекарств детям.