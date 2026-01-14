Морозы до −28 градусов сохранятся в Беларуси 16 и 17 января. Об этом сообщает портал pogoda.by.
Синоптики отмечают, что за погоду в стране и далее будет отвечать область повышенного атмосферного давления, которая была сформирована в холодной воздушной массе.
В пятницу, 16 января, ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. В отдельных районах возможны слабые изморозь и туман, на дорогах местами гололедица. Ветер окажется восточный от слабого до умеренного, по западу возможен порывистый ветер.
В ночные часы температура воздуха будет от −17 до −24 градусов. Синоптики предупреждают, что в момент прояснений может быть до −28 градусов. По западу страны — от −11 до −16 градусов, а местами — от −8 до −10. Днем ожидается от −5 градусов по юго-западной части и до −17 градусов по востоку Беларуси.
В субботу, 17 января, будет облачно с прояснениями, осадков не прогнозируется. В отдельных районах возможны слабые туман и изморозь, на дорогах местами гололедица. Ветер будет юго-восточный, местами по западной части порывистый.
Ночью температура воздуха окажется от −17 до −23 градусов, а при прояснениях до −28 градусов. Местами в ночные часы будет от −12 до −16 градусов. Днем прогнозируется от −8 до −15 градусов.
