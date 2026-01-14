Морозы до −28 градусов сохранятся в Беларуси 16 и 17 января

В ночные часы температура воздуха будет от −17 до −24 градусов. Синоптики предупреждают, что в момент прояснений может быть до −28 градусов. По западу страны — от −11 до −16 градусов, а местами — от −8 до −10. Днем ожидается от −5 градусов по юго-западной части и до −17 градусов по востоку Беларуси.