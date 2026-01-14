Ричмонд
Выяснилось, какие госучреждения переехали в 4-й корпус Нижегородского кремля

Четвертый корпус Нижегородского кремля, ранее пустовавший после переезда Арбитражного суда Волго-Вятского округа, вновь используется по назначению.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Теперь в историческом здании размещены несколько исполнительных органов власти Нижегородской области. После того как суд переехал во Дворец труда на Большой Покровской, трехэтажное здание в кремле временно не эксплуатировалось.

Как НИА «Нижний Новгород» сообщили в управделами регионального правительства, в настоящее время в корпусе работают сотрудники двух государственных учреждений — ГБУ НО «Нижегородский кремль» и ГБУ «Центр размещения заказа Нижегородской области». Также часть помещений заняли сотрудники Государственно-правового департамента. Возможности дальнейшей оптимизации пока находятся на стадии обсуждения.

Ранее сообщалось, что городская администрация отказалась от переезда в торговый центр «Этажи».

