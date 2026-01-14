Жителей Московского региона предупредили о морозах до минус 25 градусов

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Температура воздуха впервые опустится до минус 25 градусов в Московском регионе в выходные, в Москве ожидается до минус 20 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«В выходные в столичном регионе холодная погода. Аномалия температуры будет в пределах минус восьми — минус десяти градусов. Наиболее низкая температура, мы все-таки ожидаем, что она будет как раз в ночь с 17 на 18 число, там температура воздуха в Москве будет около минус 20 градусов. А по области возможно понижение до минус 23, даже не исключено и минус 25 — впервые в этом зимнем сезоне. То, что касается дневного режима, то днем 17 числа, в субботу, максимальная температура будет в пределах минус 15−17 градусов, в воскресенье мороз ослабеет, будет в пределах минус 12−13 градусов», — рассказала Позднякова.
Она отметила, что в выходные дни будет очень высокое атмосферное давление. Ожидается, что 17 числа будет рекордное значение, модели показывают, что атмосферное давление достигнет 772 миллиметра.
«Погода с переменной облачностью и без осадков. Можно про эту погоду сказать “мороз и солнце” — вот такие Крещенские морозы, хотя они придут к нам в предкрещенские дни до 19 числа, потому что уже 19 числа мороз ослабеет. Температура хотя и останется ниже нормы, но всего на три — четыре градуса, а вот выходные будут, как я уже сказала, на восемь — десять градусов холоднее нормы», — добавила Позднякова.