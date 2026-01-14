Жителей Московского региона предупредили о морозах до минус 25 градусов

«Погода с переменной облачностью и без осадков. Можно про эту погоду сказать “мороз и солнце” — вот такие Крещенские морозы, хотя они придут к нам в предкрещенские дни до 19 числа, потому что уже 19 числа мороз ослабеет. Температура хотя и останется ниже нормы, но всего на три — четыре градуса, а вот выходные будут, как я уже сказала, на восемь — десять градусов холоднее нормы», — добавила Позднякова.