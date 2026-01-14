Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Калининградской области нашла крупный янтарь на берегу Балтийского моря

Размеры камня — около 12,5 на 8,5 сантиметров.

Жительница Калининградской области нашла янтарь весом 160 граммов на берегу Балтийского моря. Информацию об этом опубликовали на странице музея «Западный Люнет» «ВКонтакте».

Камень обнаружили на Балтийской косе. Размеры янтаря — около 12,5 сантиметров в длину и 8,5 сантиметров в ширину.

«Чудо везенье — найти кусок янтаря без “открытия купального сезона”. Это прям круто — просто найти такой кусок на побережье, так как обычно их уносит обратно в море, да и в принципе на берег редко “выплывают”», — говорится в сообщении.

В промышленных масштабах солнечный камень в Калининградской области добывают в Приморском карьере. Работы проводит Янтарный комбинат. В 2025 году на предприятии добыли рекордное количество камня — 712 тонн.