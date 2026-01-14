Людской хаос в аэропорту Краснодара сняли на видео

По данным на 11 утра, в результате этих мер в краснодарской авиагавани были задержаны 13 авиарейсов. Сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний прилагают усилия для стабилизации расписания и минимизации неудобств для пассажиров. Всего на этот день было запланировано 34 прибывающих и 50 вылетающих рейсов. Однако, сбудутся ли эти планы — неизвестно, так как последовали новые ограничения.