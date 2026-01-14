Людской хаос в аэропорту Краснодара сняли на видео

В аэропорту Краснодара (Пашковский) возобновлены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Новые ограничительные меры, введенные для обеспечения безопасности полетов, последовали всего через несколько часов после отмены предыдущих, действовавших до утра 14 января.
В залах аэропорта — настоящее столпотворение.
По данным на 11 утра, в результате этих мер в краснодарской авиагавани были задержаны 13 авиарейсов. Сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний прилагают усилия для стабилизации расписания и минимизации неудобств для пассажиров. Всего на этот день было запланировано 34 прибывающих и 50 вылетающих рейсов. Однако, сбудутся ли эти планы — неизвестно, так как последовали новые ограничения.
Как пояснили в пресс-службе аэропорта, вводимые последние два дня ограничения на взлетно-посадочные операции, а также регламент работы в дневное время, вносят вынужденные коррективы в графики перевозчиков. В настоящее время аэропорт функционирует без ограничений по фактическому расписанию, обслуживая вылеты по мере готовности самолетов, а прилеты — по факту прибытия.
Пассажирам настоятельно рекомендуют внимательно следить за актуальной информацией через аудиообъявления, электронные табло в терминалах и онлайн-ресурсы. Для комфортного ожидания в аэровокзале организованы дополнительные посадочные места и кулеры с питьевой водой. Также доступны комната «Матери и ребенка» и станции для зарядки мобильных устройств. Консультации по всем вопросам оказывают менеджеры по гостеприимству.
Днем ранее сообщалось, что в аэропортах Краснодара и Сочи из-за непогоды задерживаются почти полсотни рейсов.