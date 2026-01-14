Еще один тренер покинул воронежский ХК «Буран»

Алексей Коледаев пришел в команду как специалист по работе с защитниками. Однако после того, как главный тренер Олег Браташ ушел в клуб КХЛ «Адмирал», именно Коледаев временно взял на себя руководство командой. Под его началом, кстати, «Буран» 6 января провел игру против «Ижстали», которая закончилась для воронежцев поражением всухую.