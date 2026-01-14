Еще один тренер покинул воронежский ХК «Буран»

В воронежском хоккейном клубе «Буран» продолжаются кадровые перемены. Утром 14 января пресс-служба «ураганных» официально сообщила о расставании с тренером Алексеем Коледаевым.
Алексей Коледаев пришел в команду как специалист по работе с защитниками. Однако после того, как главный тренер Олег Браташ ушел в клуб КХЛ «Адмирал», именно Коледаев временно взял на себя руководство командой. Под его началом, кстати, «Буран» 6 января провел игру против «Ижстали», которая закончилась для воронежцев поражением всухую.
Изначально планировалось, что после назначения нового главного тренера — Вячеслава Уваева — Коледаев останется в его штабе. Но после завершения домашней серии игр руководство клуба и тренер приняли решение прекратить сотрудничество. Клуб поблагодарил специалиста за работу и пожелал ему успехов в будущем.
Алексей Коледаев свою карьеру начал в 2017 году и успел поработать в таких клубах, как «Металлург» (Новокузнецк); «Арлан» (Казахстан), где дважды становился серебряным призером; «Молот» (Пермь) и «Сокол» (Красноярск).
Напомним, что на данный момент воронежцы занимают 24-е место в таблице ВХЛ. Впереди у команды сложный период — серия выездных матчей. Ближайшая игра состоится уже 16 января в 16:30, где «Буран» встретится с клубом «Горняк-УГМК» в Верхней Пышме.