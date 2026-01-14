Ричмонд
Челябинский Камерный театр с 5 марта закроется на ремонт

Театр в центре Челябинска будут ремонтировать больше года.

Источник: Челябинский камерный театр

В челябинском Камерном театре весной начнется реконструкция. Как сообщает «ФедералПресс», с 5 марта театр закроется на ремонт. До этой даты челябинцы продолжат смотреть спектакли, а артисты будут приходить на работу по обычному расписанию.

В театре планируют заменить кровлю, заново проложить коммуникации, выполнить свежую отделку помещений, установить новое световое и звуковое оборудование, сценические конструкции.

По условиям контракта с подрядчиком, стоимость работ составит 119 млн рублей, завершить ремонт должны к осени 2027 года.