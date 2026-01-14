Ричмонд
Мингорисполком обнародовал список профессий с предоставлением жилья в Минске

Назван список профессий, при которых предоставляется жилье в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, работникам каких профессий предоставляется арендное жилье в Минске. Список профессий определен решением Мингорисполкома (№ 5403 от 24 декабря 2025-го), опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

В перечне утверждены наиболее востребованные должности и рабочие профессий. По этим специальностям в 2026-м в Минске будут предоставлять арендное жилье.

В должностях служащих указаны две позиции: инженер-программист и специалист по организации закупок. А рабочих профессий с предоставлением жилья в списке шесть. В частности, получить арендное жилье в Минске будет проще водителю троллейбуса, монтеру пути, повару, рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электрогазосварщику, электромонтеру по эксплуатации распределительных сетей.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, разрешающий быстрее вселяться в арендное жилье. В начале ноября Совмин значительно сократил сроки заселения в арендное жилье в Беларуси.

А здесь «Комсомолка» подробно писала о том, что изменится в строительстве жилья в Беларуси уже с 2026 года: арендного возведут в пять раз больше, «хрущевки» отправят на реновацию, 33 «квадрата» на каждого и зеленый свет электродомам.

Не так давно также топ самых востребованных профессий в Минске был назван на 2026 год.

