Мингорисполком обнародовал список профессий с предоставлением жилья в Минске

Стало известно, работникам каких профессий предоставляется арендное жилье в Минске. Список профессий определен решением Мингорисполкома (№ 5403 от 24 декабря 2025-го), опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.
В перечне утверждены наиболее востребованные должности и рабочие профессий. По этим специальностям в 2026-м в Минске будут предоставлять арендное жилье.
В должностях служащих указаны две позиции: инженер-программист и специалист по организации закупок. А рабочих профессий с предоставлением жилья в списке шесть. В частности, получить арендное жилье в Минске будет проще водителю троллейбуса, монтеру пути, повару, рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электрогазосварщику, электромонтеру по эксплуатации распределительных сетей.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, разрешающий быстрее вселяться в арендное жилье. В начале ноября Совмин значительно сократил сроки заселения в арендное жилье в Беларуси.
