Мингорисполком обнародовал список профессий с предоставлением жилья в Минске

А здесь «Комсомолка» подробно писала о том, что изменится в строительстве жилья в Беларуси уже с 2026 года: арендного возведут в пять раз больше, «хрущевки» отправят на реновацию, 33 «квадрата» на каждого и зеленый свет электродомам.