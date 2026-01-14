В Башкирии ожидается резкое похолодание до −31 градуса

Жителей Башкирии предупреждают о серьезном ухудшении погоды. По прогнозу МЧС по республике, в ближайшие 24 часа на регион обрушатся сильные морозы.
Осадков не обещают, но будет дуть ветер со скоростью 5−10 метров в секунду, а на юго-востоке его порывы могут достигать 15−20 метров в секунду.
Ночью температура воздуха опустится до −17,-22 градусов, а в некоторых районах похолодает до −26,-31. Днем станет немного теплее, около −10,-15 градусов, но местами все равно будет до −20.
Ночью и утром на трассах местами ожидается густой туман. Видимость на дорогах может упасть до 500−1000 метров, что создаст опасные условия для водителей.
