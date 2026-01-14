В Россию стали ввозить больше работников из Индии

«Важно понимать многие нюансы, например, не стоит доверять подбор местным кадровых агентствам. У них задача — продать как можно больше людей. По словам нашего партнера, ~один индийский рекрутер скромно указал в анкете кандидата — “проблемы со зрением”, а при проверке выяснилось, что у работника нет глаза.~ При этом работа предстояла такая, что зрение должно было быть на 100%. В другом случае, рекрутер скрыл, что работник очень маленького роста, а резюме он подавал на вакансию грузчика на предприятие. С его ростом он без травмы работать бы не смог», — рассказывает Саламова.