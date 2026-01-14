Нижегородские трамваи вернулись на маршруты после реконструкции сетей

Сразу несколько трамвайных маршрутов возобновилось в Нижнем Новгороде после реконструкции трамвайных путей. «Двойка» теперь ходит по всему городскому кольцу. Также пассажиры могут воспользоваться трамваями № 18 и № 27.
Пуск движения по городскому трамвайному кольцу стал настоящим новогодним подарком нижегородцам. После успешной обкатки последнего участка путей — Чернопрудского кольца и участка в районе Лыковой дамбы — трамваи № 2 начали курсировать по полному маршруту в обоих направлениях.
Это стало долгожданным событием. Работы по модернизации путей на городском кольце начались в 2024 году. Маршрут разделили на четыре этапа общей протяжённостью 17,76 км в однопутном исчислении. Благодаря такому делению движение транспорта в центре города не было парализовано. Работы шли с частичным перекрытием перекрёстков.
Как сообщили в компании «Экологические проекты», пути на всём протяжении совмещены с дорожным полотном и выполнены по технологии «бесшумных рельсов» на монолитном основании и антивибрационной подушке. Это снижает шум и вибрацию, что важно для жителей близлежащих домов.
Старт движению по обновлённому городскому кольцу на всём пути дал заместитель губернатора Сергей Морозов. Он отметил, что этот маршрут очень популярен у нижегородцев и гостей города.
В компании «Экологические проекты» предупредили, что первое время на маршруте будет работать ограниченное количество вагонов — идёт донастройка контактно-кабельного пути. По завершении работ частоту движения трамваев на маршруте планируется довести до прежних параметров.
Также вернулся трамвай № 18. Он курсирует по кольцевой схеме Лапшиха — площадь Лядова — Лапшиха.
Возобновил движение и трамвай № 27. Его маршрут: Трамвайное депо № 1 — Московский вокзал.
Всего в рамках модернизации заменили уже более 102 км путей в однопутном исчислении. Сергей Морозов подчеркнул, что это самый большой показатель среди регионов России.
На 2026 год намечена реконструкция 40 км рельсов. Так, на первое полугодие запланирована реконструкция трамвайных путей по улицам Октябрьской Революции и Чкалова. В середине декабря, напомним, начались работы на участке от Комсомольской площади до парка «Дубки». Было демонтировано 60% рельсов. Сейчас работы продолжаются.
В рамках обновления трамвайной сети работы пройдут также на тяговых подстанциях.
Обновляют и подвижной состав. Поставлен уже 141 трамвай из запланированных 170. Губернатор Глеб Никитин поручил завершить эту работу в 2026 году.
