Нижегородские трамваи вернулись на маршруты после реконструкции сетей

Это стало долгожданным событием. Работы по модернизации путей на городском кольце начались в 2024 году. Маршрут разделили на четыре этапа общей протяжённостью 17,76 км в однопутном исчислении. Благодаря такому делению движение транспорта в центре города не было парализовано. Работы шли с частичным перекрытием перекрёстков.