В Перми на Фестивале зимнего спорта выступят олимпийские чемпионы

Мероприятие пройдёт 18 января.

Источник: Фестиваль зимнего спорта

Чемпионы олимпиал выступят в Перми на Фестивале зимнего спорта 18 января, сообщают организаторы.

Ледовое шоу со звёздами фигурного катания пройдёт на катке у Театра-Театра. В 14:00 начнётся мастер-класс от Ильи Авербуха (для участия нужна регистрация). После чего фигурист встретится с воспитанниками пермских спортивных школ.

В 17:00 на площадке начётся Ледовое шоу, в котором примут участие олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, а также чемпионы и призёры Албена Денкова, Максим Ставинский, Артём ковалёв, Ксения Синицына, Матвей Ветлугин, Андрей Ежлов и Софья Шевченко.

«Пермский край — один из лучших регионов в России для зимнего спорта, давший России олимпийских чемпионов, одна из которых, Татьяна Тотьмянина, выйдет на родной лёд. В этом году проводится Фестиваль зимнего спорта, чтобы каждый смог попробовать себя в фигурном катании, горных лыжах, сноуборде, даже кёрлинге. Сделать первый шаг бесплатно помогают тренеры и инструкторы. Для более опытных проходят мастер-классы от известных спортсменов», — рассказал Илья Авербух.

Также 16 января на эспланаде пройдёт мастер-класс от известного сноубордиста Дениса Бонуса, а 17 января на катке пройдёт игра-квест. Для участия в мероприятиях нужна регистрация.