В Перми на Фестивале зимнего спорта выступят олимпийские чемпионы

«Пермский край — один из лучших регионов в России для зимнего спорта, давший России олимпийских чемпионов, одна из которых, Татьяна Тотьмянина, выйдет на родной лёд. В этом году проводится Фестиваль зимнего спорта, чтобы каждый смог попробовать себя в фигурном катании, горных лыжах, сноуборде, даже кёрлинге. Сделать первый шаг бесплатно помогают тренеры и инструкторы. Для более опытных проходят мастер-классы от известных спортсменов», — рассказал Илья Авербух.