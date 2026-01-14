Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рустам Минниханов познакомился с новым тренером «Рубина» Франком Артигой

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с новым тренером «Рубина» Франком Артигой. Об этом в своем Телеграм-канале сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Источник: t.me/galimovatatarstan

«Знакомьтесь, Франк Артига. Новый тренер “Рубина”. Рустам Минниханов уже познакомился», — написала Галимова в посте.

Вчера Рустам Минниханов принял бывшего главного тренера казанского футбольного клуба «Рубин» Рашида Рахимова и пожелал ему успехов.

Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.
Читать дальше