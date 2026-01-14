Рустам Минниханов познакомился с новым тренером «Рубина» Франком Артигой

«Знакомьтесь, Франк Артига. Новый тренер “Рубина”. Рустам Минниханов уже познакомился», — написала Галимова в посте.
Вчера Рустам Минниханов принял бывшего главного тренера казанского футбольного клуба «Рубин» Рашида Рахимова и пожелал ему успехов.
