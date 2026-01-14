Декретные и пособия по уходу за ребенком выросли в Нижегородской области

Для будущих мам, чей заработок за последние два года был ниже минимального или отсутствовал, гарантированы новые стартовые суммы. Стандартный декретный отпуск в 140 дней принесет не менее 124,8 тысячи рублей, а ежемесячная поддержка по уходу за ребенком до полутора лет увеличилась до 10 103 рублей. Кроме того, вырос минимальный порог по больничным листам: теперь один день болезни стоит не менее 891 рубля.