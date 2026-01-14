Декретные и пособия по уходу за ребенком выросли в Нижегородской области

Нижегородские семьи с 1 января 2026 года начали получать повышенные социальные выплаты. Как сообщили в пресс-службе регионального отделения Соцфонда, индексация связана с ростом МРОТ до 27 093 рублей.
Для будущих мам, чей заработок за последние два года был ниже минимального или отсутствовал, гарантированы новые стартовые суммы. Стандартный декретный отпуск в 140 дней принесет не менее 124,8 тысячи рублей, а ежемесячная поддержка по уходу за ребенком до полутора лет увеличилась до 10 103 рублей. Кроме того, вырос минимальный порог по больничным листам: теперь один день болезни стоит не менее 891 рубля.
Параллельно в области подскочили и максимальные планки пособий. «Потолок» по декретным выплатам поднялся до 955 тысяч рублей, а ежемесячно по уходу за ребенком можно получить до 83 тысяч рублей. Предельная выплата по болезни составляет 6 827 рублей в день.
Важно учитывать, что на обновленные суммы могут рассчитывать женщины, чей декретный отпуск начался 1 января текущего года или позднее. При этом специалисты фонда рассчитывают итоговый размер пособия для каждой жительницы индивидуально: за основу берутся данные о фактических доходах за два предыдущих календарных года.