Генеральным директором «Волжского пароходства» стал Дмитрий Притула

Притула, 1977 года рождения, в 1999 году завершил обучение в Московском государственном открытом университете, получив диплом по специальности «Менеджмент». В 2015 году он также получил степень MBA в Высшей школе экономики, сосредоточившись на «Логистике и управлении цепями поставок».