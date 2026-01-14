Ричмонд
Генеральным директором «Волжского пароходства» стал Дмитрий Притула

Павел Виноградов продолжит свою профессиональную деятельность за пределами «Волжского пароходства».

Источник: Волжское пароходство

Внеочередное собрание акционеров «Волжского пароходства» приняло решение о назначении Дмитрия Притулы генеральным директором компании. К исполнению новых обязанностей он приступил 13 января 2026 года. Об этом сообщили на сайте организации.

Притула, 1977 года рождения, в 1999 году завершил обучение в Московском государственном открытом университете, получив диплом по специальности «Менеджмент». В 2015 году он также получил степень MBA в Высшей школе экономики, сосредоточившись на «Логистике и управлении цепями поставок».

В «Волжское пароходство» Дмитрий перешел с руководящей должности в ООО «Транспортные технологии». Ранее он занимал различные посты в АО «Первая Грузовая Компания», начиная с начальника департамента по взаимодействию с угольными предприятиями и заканчивая первым заместителем генерального директора и членом правления, отвечая за производственно-коммерческий блок.

С 2018 по 2024 год Притула входил в состав Совета директоров АО «Волга-флот», что позволило ему приобрести глубокое понимание отраслевой специфики, принципов корпоративного управления, стратегических задач компании, а также ее основных бизнес-процессов и финансовой структуры.

На новом посту Дмитрий намерен уделить особое внимание укреплению ключевых векторов развития «Волжского пароходства», включая обновление и модернизацию парка судов, повышение операционной эффективности, улучшение качества обслуживания клиентов, управление кадровым потенциалом, а также реализацию ряда стратегически важных проектов.

Павел Виноградов продолжит свою профессиональную деятельность за пределами «Волжского пароходства».

Ранее начальник Волго-Вятского ГУ Банка России покинула пост с 30 января.