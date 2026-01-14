Омичка оставила 25 тысяч в банкомате, их украл судимый ранее мужчина

В полицию Центрального округа обратилась 45-летняя омичка с заявлением о краже 25 тысяч рублей. Они пропали, когда женщина вносила платеж по ипотеке через банкомат в отделении на улице 10 лет Октября. Новость сообщили в УМвД 14 января.
Потерпевшая не получила смс-сообщение о списании средств. Не дождавшись завершения операции, отошла от аппарата, чтобы обратиться к сотруднику банка. В этот момент двое молодых людей заметили оставленные в купюроприемнике банкноты и присвоил их себе.
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 9 УМВД России по Омску оперативно установили и задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний житель Любинского района, ранее судимый за хранение наркотиков.
«На допросе задержанный рассказал следователю, что похищенные денежные средства потратил на развлечения в областном центре», — говорится в сообщении.
По факту кражи следователь возбудил уголовное дело. Разбирательства идут в рамках части 2 статьи 158 УК Российской федерации. Деньги потерпевшей возвращены не были.
