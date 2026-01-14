Омичка оставила 25 тысяч в банкомате, их украл судимый ранее мужчина

В полицию Центрального округа обратилась 45-летняя омичка с заявлением о краже 25 тысяч рублей. Они пропали, когда женщина вносила платеж по ипотеке через банкомат в отделении на улице 10 лет Октября. Новость сообщили в УМвД 14 января.