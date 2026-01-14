Новосибирский пенсионер неожиданно разбогател на один миллион

Об этом сообщила пресс-служба организатора розыгрыша.
Перед Новым годом пенсионер, как обычно, купил пять лотерейных билетов — без особой надежды, просто по привычке. Один из них оказался счастливым. При этом никаких «знаков судьбы» или предчувствий у него не было: всё произошло буднично, даже незаметно.
Узнал Василий о выигрыше не из телевизора, а из обычного уведомления на смартфоне — в тот момент он был дома, пил чай. До сих пор не может поверить в случившееся и никому не рассказал — ни соседям, ни родным.