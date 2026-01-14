Один из лидеров по добыче золота в РК закрыл убыточную «дочку»

Доля при этом не переходила в руки другого акционера. Согласно информации Kompra, 31 декабря 2025 года компания была ликвидирована. Причиной ликвидации стало заявление самого юрлица.
В начале декабря 2025 года «Алтыналмас» принял решение о делистинге «дочки» с Казахстанской фондовой биржи (KASE).
По итогам 2023 года «Акбакай Голд Ресорсиз» получила 9,3 млн тенге убытка против 223 млн тенге убытка в 2022 году. Как отмечалось в аудированной финотчетности, совокупные активы компании сократились на конец 2023 года до 240,8 млн тенге с 1,2 млрд на конец 2022 года, в том числе денежные средства и их эквиваленты — до 18,2 млн тенге со 139 млн тенге годом ранее.
Непокрытый убыток компании составил на конец 2023 года 232,3 млн тенге по сравнению с 223 млн тенге на конец 2022 года. Капитал на 31 декабря 2023 года составил минус 86,5 млн тенге по сравнению с минус 77,2 млн тенге на конец 2022 года.
Согласно отчетности компании на 30 сентября 2024 года, на которую ссылается Forbes, основными видами деятельности «дочки» были заявлены эксплуатация золотоизвлекательных заводов и производство драгоценных металлов. Однако фактически, как следует из того же документа, компания занималась предоставлением арендных услуг своей материнской структуре. В отчете уточняется, что в 2022 году АО «Акбакай Голд Ресорсиз» приобрело у материнской компании ряд производственных активов на месторождении Акбакай, после чего передало их обратно материнской компании в краткосрочную аренду.
Акционерами компании «Алтыналмас» на 1 октября 2025 года являются нидерландская Gouden Reserves B.V. (67,5% простых акций) и Владимир Джуманбаев (22,5%), занимающий 25-е место в списке богатейших казахстанцев по версии Forbes с состоянием $365 млн. Конечной материнской и контролирующей стороной компании является Trustee Pte Ltd, действующая от имени Family Trust. Конечные владельцы последней не раскрываются.