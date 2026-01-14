Один из лидеров по добыче золота в РК закрыл убыточную «дочку»

Согласно отчетности компании на 30 сентября 2024 года, на которую ссылается Forbes, основными видами деятельности «дочки» были заявлены эксплуатация золотоизвлекательных заводов и производство драгоценных металлов. Однако фактически, как следует из того же документа, компания занималась предоставлением арендных услуг своей материнской структуре. В отчете уточняется, что в 2022 году АО «Акбакай Голд Ресорсиз» приобрело у материнской компании ряд производственных активов на месторождении Акбакай, после чего передало их обратно материнской компании в краткосрочную аренду.