«Выбыл на длительный срок»: в омском «Авангарде» сделали заявление по травмированному игроку

В среду, 14 января 2026 года, в омском хоккейном клубе «Авангард» заявили, что после проведения всех дополнительных обследований и консультаций нападающий был внесен в список травмированных до середины марта.
"Как и говорилось ранее, нам необходимы были дополнительные обследования для Александра. Для восстановления могла потребоваться операция, но обошлось без нее. Сроки возвращения с такой неприятной травмой всегда размытые.
Наша задача, чтобы Александр подошел к играм на вылет в оптимальной форме. Верим, что он вернется на лед как можно раньше«, — сообщил генеральный менеджер “Авангарда” Алексей Сопин.
Напомним, что Александр Волков получил травму в матче с казанским «Ак Барсом» 6 января 2026 года.
Также ранее в клубе намекнули на усиление линии нападения. Кадровое решение необходимо принять до наступления дедлайна переходов в КХЛ 25 января 2026 года.