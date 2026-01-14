Жители Ростова оценили планы по переводу зарплат на цифровой рубль

С 1 сентября 2026 года планируется массовое внедрение цифрового рубля, в том числе «в цифре» собираются перечислять зарплаты. Аналитики SuperJob выяснили, что думают об этом жители Ростова-на-Дону.
Опрос провели в конце декабре — начале января среди тех, кто знаком с понятием «цифровой рубль». Наиболее лояльной к новшеству оказалась молодежь.
12% опрошенных ростовчан поддержали полный перевод зарплат в новый формат, еще 8% допустили частичный переход. При этом большинство — 66% — признались, что пока не собираются получать цифрую зарплату.
Мужчины относятся к новинке более спокойно. Полностью перейти на цифровую зарплату готовы 14% из них, частично — 9%. Среди женщин показатели ниже: 10% и 7% соответственно.
Целиком получать зарплату в новой валюте готовы 16% респондентов в возрасте до 35 лет, еще 9% из них готовы на частичное разделение зарплатных сумм.
