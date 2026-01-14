В ОП предложили увеличить сумму родового сертификата до 33 тысяч рублей

Программа «Родовый сертификат» — это часть национального проекта «Здоровье», она предполагает оформление специального документа для беременной женщины, стоявшей на учете в женской консультации или прибывшей в родовое отделение со схватками. Согласно программе, с 2006 года на Фонд социального страхования возложены функции по оплате услуг медицинской помощи для беременных, рожениц и детей до года.