В Иркутске контролируют соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов

В Иркутске транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, в аэропорту столицы Приангарья 13 и 14 января были отменены пять рейсов в Бодайбо и Киренск из-за непогоды.