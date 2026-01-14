В Иркутске контролируют соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов

В Иркутске транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, в аэропорту столицы Приангарья 13 и 14 января были отменены пять рейсов в Бодайбо и Киренск из-за непогоды.
— Запланированные вылеты самолетов перенесли на 15 января 2026 года, — уточнили в прокуратуре.
Байкало-Ангарская транспортная прокуратура следит за тем, чтобы иркутская авиакомпания предоставляла пассажирам все услуги, которые положены им по закону.
