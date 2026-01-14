И. Метшин: «Мы впервые готовим такой объем рассады»

В новых теплицах МУП трест «Горводзеленхоз» впервые высадили рассаду — один миллион луковиц тюльпанов. В ближайшее время будет высажен еще два миллиона однолетних растений: бархатцев, петунии, бегонии и других, весной подросшую рассаду цветов высадят на улицы города, сообщил сегодня мэр Казани Ильсур Метшин во время осмотра нового тепличного комплекса по улице Даурской. «Работаем как в сказке» — признались мэру работники МУП треста «Горводзеленхоз».
«Мы впервые готовим такой объем рассады, что стало возможно благодаря новым теплицам. Они построены с применением передовых технологий: оснащены автоматизированной системой управления микроклиматом, искусственным освещением, капельным поливом, системой искусственного тумана. Все это в совокупности создает максимально благоприятную среду для цветочной рассады. Пока в таких комфортных условиях 3 млн. цветов будут расти и набирать силу, а весной, с наступлением теплого сезона они “переедут” на городские клумбы, в парки и скверы и станут одним из главных украшений нашего города», — сказал Ильсур Метшин.
В теплицах уже высадили 1 млн. тюльпанов, включая гладкие, бахромчатые и пионовидные. Посадка еще 2 млн. однолетних растений начнется в ближайшее время. В феврале посадят около 3,7 тыс. горшочных цветов.
Новый комплекс площадью 11,5 тыс. квадратных метров позволяет осуществлять круглогодичное выращивание цветов. В отличие от старых сооружений на улице Хади Такташа, построенных еще в 1980-х годах, новый комплекс полностью автоматизирован.
Процесс подготовки рассады роботизирован, что значительно ускоряет процесс. Он начинается с формирования субстрата: торф смешивается со специальными компонентами и подается на линию, где формируются кассеты с заданным количеством семян. Затем кассеты перемещаются в рассадные зоны с идеально настроенным климатом. Если раньше за четыре часа можно было сформировать 100 тыс. кассет рассады, то сейчас современное оборудование позволяет производить до 86,5 тыс. кассет в час, что более чем в десять раз превышает прежние показатели.
Ключевым шагом стало внедрение специализированной камеры для проращивания рассады. Раньше процесс выращивания был полностью ручным: каждый цветок требовал индивидуального укрытия пакетом для создания парникового эффекта. Сегодня этот метод заменен на современную камеру для проращивания.
Ильсур Метшин обратился к сотрудникам горводзеленхоза. «Красота Казани начинается здесь, в теплицах, и создается вашими руками. Благодаря вашему труду, в том числе, мы принимаем пять миллионов туристов. Город выглядит ухоженным и благоустроенным», — сказал Ильсур Метшин.
Комплекс оснащен шестью различными системами орошения, включая капельный полив для точной дозировки питательных растворов и систему «прилив-отлив» для многократного использования удобрений. Для контроля влажности и снижения летней температуры предусмотрена система искусственного тумана.
Еще одной особенностью новых теплиц является наличие собственной метеостанции. Это позволяет системе климат-контроля работать проактивно: данные о внешней температуре, влажности и осадках, собираемые в течение суток, используются для автоматической коррекции параметров внутри помещения. На основе этих данных система программирует и выставляет оптимальные графики поддержания заданного микроклимата.
Полностью централизованная климатическая система регулирует отопление через индивидуальные контуры. Летом будет задействована система зашторивания для ограничения прямых солнечных лучей, а также автоматическое открытие форточек. Искусственное освещение, управляемое тепличным компьютером, гарантирует развитие качественной рассады независимо от погодных условий.
Система водоснабжения теплицы также полностью автоматизирована. Главное отличие от прежних методов — полная циркуляция. Вода, которая раньше просто уходила в землю, теперь собирается, проходит тщательную фильтрацию и возвращается в рабочий цикл. Это специально подготовленный раствор, который используется повторно, обеспечивая значительную экономию ресурсов.
Помимо производственных мощностей, для сотрудников на территории комплекса обустроено новое административно-бытовое здание с современной столовой, где есть холодильник, микроволновая печь, чайник, душевыми, гардеробными и комнатой отдыха.
«Спасибо вам за эту красоту. Работаем, как в сказке», — обратились к градоначальнику работники предприятия.
