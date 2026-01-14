И. Метшин: «Мы впервые готовим такой объем рассады»

Процесс подготовки рассады роботизирован, что значительно ускоряет процесс. Он начинается с формирования субстрата: торф смешивается со специальными компонентами и подается на линию, где формируются кассеты с заданным количеством семян. Затем кассеты перемещаются в рассадные зоны с идеально настроенным климатом. Если раньше за четыре часа можно было сформировать 100 тыс. кассет рассады, то сейчас современное оборудование позволяет производить до 86,5 тыс. кассет в час, что более чем в десять раз превышает прежние показатели.