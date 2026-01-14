Разработан высококачественный изоматериал для авиастроения

Геополимерные пеноматериалы на основе алюмосиликатов ценятся в современном строительстве за свою огнестойкость и водонепроницаемость. Они все больше заменяют пенополиуретан и минеральную вату, в том числе, например, в сэндвич-панелях в авиа- и кораблестроении. Производятся же эти материалы из отходов вроде золы и шлаков. Недостатком геополимерных пен является их нестабильная структура.