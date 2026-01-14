Разработан высококачественный изоматериал для авиастроения

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Специалисты Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) получили новый пористый строительный изоляционный материал, призванный восполнить недостаток, который имеется у геополимерных материалов, заменяющих минеральную вату — повысить стабильность их структуры. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
Геополимерные пеноматериалы на основе алюмосиликатов ценятся в современном строительстве за свою огнестойкость и водонепроницаемость. Они все больше заменяют пенополиуретан и минеральную вату, в том числе, например, в сэндвич-панелях в авиа- и кораблестроении. Производятся же эти материалы из отходов вроде золы и шлаков. Недостатком геополимерных пен является их нестабильная структура.
«Ученые КНИТУ-КАИ провели исследования и разработали стабильные составы и простую технологию для пен с плотностью ниже 300 кг на 1 кубометр, обеспечивающие равномерную мелкоячеистую структуру и высокие механические характеристики, что позволяет расширить сферу применения современных строительных материалов», — отметили в пресс-службе.
В качестве исходного компонента авторы применили метакаолин, содержащий 52% кремнезема и более 42% оксида алюминия. Активирующим агентом послужили щелочные растворы силиката натрия, газообразователем — азодикарбонамид, в качестве пеностабилизатора выбрали гуммиарабик — природную смолу, растворимую в воде и термостабильную до 250 градусов.
На основании испытаний при различных скоростях нагрева разработан двухступенчатый процесс получения пеноматериала с предвспениванием при температуре 30 градусов в течение 10−15 минут и высокотемпературным вспениванием при температуре 220 градусов в течение 20−30 минут. Это позволяет получать легкие и достаточно прочные алюмосиликатные пеноматериалы. Изготовлены и сэндвич-панели с сердечником из алюмосиликатного пеноматериала на основе облицовки из углекомпозита и слюдопласта с алюмофосфатными матрицами.