В 2026 году в Башкирии изменят правила диспансеризации

В 2026 году в Башкирии планируют проверить здоровье у 1,86 млн человек в рамках диспансеризации и профосмотров. Как рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, в этом году в программу обследований внесут важное изменение, направленное на защиту от инфарктов в молодом возрасте.
По новым правилам, все жители республики от 18 до 40 лет получат право сдать один раз в жизни специальный анализ на уровень липопротеина (а). Это важный показатель, который помогает обнаружить склонность к ранним сердечно-сосудистым катастрофам. Кроме того, расширят проверку липидного профиля (холестерина). Для людей 18−39 лет его будут делать раз в шесть лет, а для тех, кому 40 и больше, — раз в три года.
Как пояснил министр, это поможет выявить такое наследственное состояние, как семейная гиперхолестеринемия. Именно она часто становится причиной инфарктов и инсультов у молодых. Теперь врачи смогут находить такие риски до того, как случится беда. Он отметил, что в 2025 году во время специального скрининга в республике уже обнаружили 719 случаев этого заболевания, и благодаря диспансеризации таких находок станет больше.
Жители Башкирии уже активно начали год с заботы о здоровье: с 1 по 11 января обследование прошли более 16 тысяч человек.
Министр призвал всех, кому в этом году исполняется 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 или 39 лет, обязательно записаться на диспансеризацию. Тем, кому больше 40, она доступна каждый год. Профосмотры может пройти любой желающий независимо от возраста.
