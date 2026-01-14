В 2026 году в Башкирии изменят правила диспансеризации

По новым правилам, все жители республики от 18 до 40 лет получат право сдать один раз в жизни специальный анализ на уровень липопротеина (а). Это важный показатель, который помогает обнаружить склонность к ранним сердечно-сосудистым катастрофам. Кроме того, расширят проверку липидного профиля (холестерина). Для людей 18−39 лет его будут делать раз в шесть лет, а для тех, кому 40 и больше, — раз в три года.