Синоптик рассказал, сколько часов солнце светило в Москве в 2025 году

«По данным обсерватории МГУ, за год солнце светило в течение 1676 часов, что составляет 96% от годовой нормы. За год и семь месяцев, в том числе и летних, солнца в городе было меньше средних многолетних значений. И декабрь 2025 года отличился почти отсутствием солнца, оно появилось на небе всего на пять часов, при норме 18 часов. В январе средняя продолжительность солнечного сияния составляет 33 часа», — написала Позднякова в своем Telegram-канале.