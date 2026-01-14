Ричмонд
Синоптик рассказал, сколько часов солнце светило в Москве в 2025 году

Позднякова: в Москве в 2025 году солнце светило 1676 часов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Солнце светило 1676 часов в Москве в 2025 году, что составляет 96% от годовой нормы, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам Поздняковой, 2025 год не радовал жителей столицы обилием солнечного света.

«По данным обсерватории МГУ, за год солнце светило в течение 1676 часов, что составляет 96% от годовой нормы. За год и семь месяцев, в том числе и летних, солнца в городе было меньше средних многолетних значений. И декабрь 2025 года отличился почти отсутствием солнца, оно появилось на небе всего на пять часов, при норме 18 часов. В январе средняя продолжительность солнечного сияния составляет 33 часа», — написала Позднякова в своем Telegram-канале.

Позднякова уточнила, что больше всего солнца в первом месяце года было в 2010 году — 75 часов.