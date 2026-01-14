В Самаре в 2025 году от рака умерло около 2,3 тысяч человек

Кроме того, в минувшем году в Самаре было впервые выявлено 6884 случая онкологии, в Тольятти — 4146, а в Сызрани — 1047. При этом в целом смертность от злокачественных образований в крупных городах Самарской области в 2025 году по сравнению с 2024-м снизилась, как и количество выявленных новых случаев онкологии.