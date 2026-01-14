В Госдуме попросили Роструд разъяснить новые правила медосмотра сотрудников

«Для снижения градуса социальной напряженности с целью недопущения некорректного формирования представления о нововведениях, недопущения попыток злоупотребления правом, а также, чтобы успокоить и снизить градус общественной дискуссии, обращаюсь в Роструд для того, чтобы было дано официальное разъяснение, которое должно быть доведено до всех работодателей», — сказал Нилов РИА Новости.